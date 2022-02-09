Как отдельный эпизод расследуется допрос Рябчука на камеру.

В Офисе генерального прокурора заявили, что видео расстрела нацгвардейцем Артемием Рябчуком своих сослуживцев обнародовали работники Нацполиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности сообщил заместитель генерального прокурора Максим Якубовский.

"Мы сейчас можем говорить - это работники Национальной полиции. Кто конкретно, я надеюсь, будет установлено в результате расследования", - отметил он.

Якубовский добавил, что эпизод об обнародовании видео выделен в отдельное уголовное производство, которое начато по факту разглашения данных досудебного расследования.

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Он также сообщил, что как отдельный эпизод расследуются действия сотрудника полиции, который "незаконно, цинично, с нарушением требований законодательства" осуществлял допрос задержанного Рябчука на месте на камеру.

Как сообщал УНИАН, 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. В тот же день он был задержан правоохранителями.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 ("умышленное убийство"), ст. 408 ("дезертирство"), ст. 410 ("похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов") Уголовного кодекса. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права на внесение залога. Мотивы совершенного преступления пока неизвестны. Следствие рассматривает несколько версий, в частности, неуставные отношения.

Также начато уголовное производство по факту служебной халатности руководства Нацгвардии.