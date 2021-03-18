Венедиктова подчеркнула, что одной из крупнейших экологических проблем в государстве является нелегальная добыча янтаря.

Генпрокурор Ирина Венедиктова провела совещание руководителей правоохранительных и других государственных органов по вопросам противодействия правонарушениям против окружающей среды.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Она рассказала, что в 2020 году разоблачено почти на четверть больше уголовных правонарушений в сфере охраны окружающей природной среды - 4558 против 3769 в 2019 году.

Генпрокурор обратила внимание, что из трех сотен правонарушений по фактам загрязнения воздуха, ни одно не завершилось направлением обвинительного акта в суд. Также Венедиктова недовольна результатами деятельности правоохранителей по расследованию нарушений в отношении использования и охраны водных ресурсов.

"С расследованных в прошлом году 176 уголовных производств этой категории в суд с обвинительным актом направлено лишь одно. Коллеги, объясните мне, кому нужна такая работа", - возмутилась она.

В сфере недропользования к уголовной ответственности в прошлом году привлечено около трех сотен человек, в том числе должностных лиц соответствующих предприятий.

Венедиктова подчеркнула, что одной из крупнейших экологических проблем в государстве является нелегальная добыча янтаря.

"На сегодняшний день органами Нацполиции к ЕРДР внесены сведения о почти трехсот правонарушениях этой категории, половину из которых - закрыли. Менее 11% направлено в суд", - резюмировала она.

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Автор: Иван Бойко