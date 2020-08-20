Назначена дата судебного рассмотрения обвинительного акта в отношении Мангера и Левина

Обвиняемые будут находиться под стражей до 18 октября.

Судебное разбирательство обвинительного акта в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина назначено на 28 августа.

Читайте также"Дешевый театр": фигурант дела об убийстве Гандзюк пришел в суд полуголым (фото) Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

«Днепровским районным судом города Киева 20 августа 2020 года завершено проведение подготовительного судебного заседания и назначено на 28 августа 2020 года судебное разбирательство обвинительного акта в отношении председателя и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета, которые обвиняются в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года», - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора также отмечают, что суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября без права внесения залога.

Убийство Гандзюк: детали дела

Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года были осуждены пятеро исполнителей преступления.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В январе 2020 года были задержаны Павловского и Левина , их отправили под стражу.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили об установлении конечного заказчика убийства - Мангера. Следствие утверждает, что он по предварительному сговору с Левиным организовал нанесения тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Мангер и Левину инкриминируют преступления по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 ( "умышленное тяжкое телесное повреждение способом, носящим характер особого мучения и повлекло смерть потерпевшей") Уголовного кодекса.

28 июля в суд был направлен обвинительный акт в отношении Мангера и Левина.

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Автор: Таня Поляковская