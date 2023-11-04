Закон гарантирует представителям нацменьшинств ряд прав и свобод, в том числе на использование своего языка "в пределах, не противоречащих закону".

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что подписал принятый парламентом закон о национальных меньшинствах, выполнив этим рекомендацию Европейской комиссии. Об этом он сказал в вечернем обращении 3 ноября.

О подписании законопроекта глава государства сказал в контексте подготовки к следующей неделе, когда Еврокомиссия должна обнародовать оценку прогресса евроинтеграции Украины.

"Подписал сегодня важный закон в отношении национальных сообществ. Реализовали еще один критерий для нашей евроинтеграции. Дополнительные гарантии для национальных сообществ в Украине, дополнительные гарантии для нашего движения в Евросоюз", - сказал президент.

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Закон о национальных меньшинствах - подробности

21 сентября Верховная Рада Украины приняла евроинтеграционный закон, который вводит открытие специализированных книжных магазинов для национальных меньшинств, и бесплатное обеспечение учебниками школьников и педагогов, принадлежащих к нацменьшинствам. За это решение проголосовали 318 народных депутатов.

Законом, в частности определяется, что государство с учетом конкретного положения лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, принимает меры с целью достижения в сферах экономической, социальной, политической и культурной жизни полного и подлинного равенства между лицами, принадлежащими к нацменьшинствам, и лицами, принадлежащими к большинству населения.

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