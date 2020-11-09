На получение Шевченковской премии несколько лет подряд претендует одиозный псевдоученый Валерий Бебик, который доказывает, что предки украинцев – родоначальники крупнейших цивилизаций мира, а Иисус был галичанином.
Читайте такжеШевченковская премия: названы лауреаты 2019 годаВнимание на это обратила журналистка Елена Чичерина на своей странице в Facebook.
«Это псевдоученый, который ежегодно выдвигается на эту награду от различных организаций. И каждый раз со своим циклом дичи «Цивилизация Incognita». Что только ученое общество не делало, чтобы дать совет этому позору. Оп***ошенные археологи даже письма писали во властные структуры, что чувак дискредитирует украинскую науку», – отметила она, добавив, что несмотря на все это Бебик продолжает подаваться на премию.
При этом Чичерина перечислила наиболее странные взгляды Бебика:
- доказывает существование цивилизации протоукраинцев, которые дали начало всему;
- мать Зевса – из Житомира;
- Иисус – галичанин;
- Будда – скифский пророк;
- среди египетских фараонов были украинцы;
- Эней – царь Украины.
Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко: что известно
Это государственная награда Украины, высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства.
Премия учреждена в 1961 году.
Первыми Диплом и Почетный знак лауреата 9 марта 1962 года получили Павел Тычина, Олесь Гончар в области литературы и Платон Майборода в области музыки.
6 ноября комитет премии объявил о завершении приема документов и произведений, а также опубликовал полный перечень номинантов премии 2021 года.
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