Археологи сигнализировали о том, что Бебик дискредитирует украинскую науку, но это не дало результата.

На получение Шевченковской премии несколько лет подряд претендует одиозный псевдоученый Валерий Бебик, который доказывает, что предки украинцев – родоначальники крупнейших цивилизаций мира, а Иисус был галичанином.

Читайте такжеШевченковская премия: названы лауреаты 2019 годаВнимание на это обратила журналистка Елена Чичерина на своей странице в Facebook.

«Это псевдоученый, который ежегодно выдвигается на эту награду от различных организаций. И каждый раз со своим циклом дичи «Цивилизация Incognita». Что только ученое общество не делало, чтобы дать совет этому позору. Оп***ошенные археологи даже письма писали во властные структуры, что чувак дискредитирует украинскую науку», – отметила она, добавив, что несмотря на все это Бебик продолжает подаваться на премию.

При этом Чичерина перечислила наиболее странные взгляды Бебика:

доказывает существование цивилизации протоукраинцев, которые дали начало всему;

мать Зевса – из Житомира;

Иисус – галичанин;

Будда – скифский пророк;

среди египетских фараонов были украинцы;

Эней – царь Украины.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко: что известно

Это государственная награда Украины, высшая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства.

Премия учреждена в 1961 году.

Первыми Диплом и Почетный знак лауреата 9 марта 1962 года получили Павел Тычина, Олесь Гончар в области литературы и Платон Майборода в области музыки.

6 ноября комитет премии объявил о завершении приема документов и произведений, а также опубликовал полный перечень номинантов премии 2021 года.

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Автор: Катерина Шварц