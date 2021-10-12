По данным Ассоциации городов Украины, в преддверии зимы треть из 15 тысяч украинских школ нуждается в реконструкции, ремонте кровель, обновлении пищеблоков. Еще у трети нет современной мебели для классных комнат, лабораторного оборудования, компьютерной техники, спортивного инвентаря и тому подобное.

Депутатская группа Верховной Рады Украины "Партия "За майбутнє" передала на рассмотрение Комитета по вопросам бюджета ВРУ наработанные совместно с Женским движением "За майбутнє" предложения по увеличению в 2022 году объема субвенций территориальным общинам на ремонты, реконструкцию, закупку оборудования, инвентаря и тому подобное заведениями образования. Кроме того, предлагается изменить алгоритм финансирования. В частности, закрепить за соответствующими субвенциями четкое целевое назначение и отдельные коды классификации расходов.

Читайте такжеОсенние каникулы 2021: когда и сколько будут отдыхать ученикиПо словам лидера Женского движения "За майбутнє" Ирины Сусловой, народные депутаты предлагают бюджетному комитету предусмотреть две целевые субвенции на ремонт и реконструкцию учебных заведений в размере 1,85 млрд грн. Кроме того, предоставить органам местной власти субвенцию в размере 450 млн грн на закупку оборудования для организации и проведения дистанционного обучения.

"Образовательная отрасль находится в состоянии критического недофинансирования, что накануне зимы может привести к закрытию большинства сельских школ. По данным Госстата, из 15 тысяч учебных заведений 2/3 (почти 10 тысяч) работают в селах и небольших городах. У четверти из них (почти 2500) до сих пор нет водопровода и туалетов в помещении, а иногда даже и горячей воды. В свою очередь Ассоциация городов Украины подсчитала, что в среднем треть школ нуждается в реконструкции, ремонте кровель, обновлении пищеблоков. Еще треть не имеет современной мебели для классных комнат, лабораторного оборудования, компьютерной техники, спортивного инвентаря и тому подобное", — констатировала Ирина Суслова.

Она добавила, что в этом году местное самоуправление оказалось в патовой ситуации. В Государственном бюджете текущего года правительство сократило объем образовательной субвенции регионам на 38 млрд грн. Государство не учло дополнительные расходы, связанные с увеличением минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн. Таким образом, из тех средств, которые должны были бы пойти на ремонт и реконструкцию зданий, местные власти вынуждены рассчитываться с учителями.

"Школьную проблему местных общин должно было бы в некоторой степени решить участие учебных заведений в конкурсе инвестиционных программ и проектов "Всеукраинского общественного бюджета", победители которого получают финансирование из Государственного фонда регионального развития. Однако не все так просто. По условиям ГФРР, в конкурсе могут принимать участие проекты общей сметной стоимостью более 1 млн грн (если речь о новом строительстве — более 5 млн грн). То есть в случае необходимости проведения ремонта или реконструкции стоимостью 500-900 тыс. грн местные общины оказываются в патовой ситуации: для государственного бюджета сумма маловата, а для местного — великовата", — подытожила лидер Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова.

Автор: Григорий Бондарь