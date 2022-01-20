На семи интерактивных локациях, обустроенных группой компаний "Метинвест", имитирована деятельность рабочих профессий.

В Запорожье группа компаний "Метинвест" проводит интерактивную профориентационную выставку Steel Tok для школьников 8-9 классов, чтобы познакомить их тонкостями технических профессий.

Как говорится в сюжете "5 канала", на семи интерактивных локациях около 2,5 тысячи учеников из двух десятков школ смогут увидеть имитированную деятельность рабочих профессий.

В "Метинвесте" убеждены, что таким образом молодежь сможет увидеть, что это не только высокооплачиваемая, но и интересная работа.

"То, что мы можем в такой игровой форме, интересной, интерактивной, еще и с новейшими технологиями, показывать детям, что такое настоящие рабочие профессии, которые нужны сегодня и будут нужны в будущем – мне кажется, это очень важно... Смотрим на 20-30-40 лет вперед. Мы смотрим, куда компания движется, мы понимаем, какие профессии будут важны. И соответственно сегодня мы приглашаем школьников, чтобы они почувствовали, что это такое, как это дальше будет работать", – пояснил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Также компания пригласила всех школьников, которые примут участие в Steel Tok, попробовать свои силы в технических учебных заведениях и после выпуска на предприятиях группы "Метинвест".