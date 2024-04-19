Мне кажется, компромисс между потребностями фронта и потребностями экономики нужен, сказал председатель Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур.

В вопросах бронирования необходимо прежде всего найти баланс между теми людьми, кто будет защищать нашу страну, и теми, кто обеспечивает экономику. Существующий порядок бронирования вполне справляется с этой задачей, но нужно ускорить процедуры. Об этом заявил председатель Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур.

"Украина объявила два главных приоритета - оборона и работа экономики, без которой фактически армия не может существовать. И мы должны находить баланс между этим. Конечно, это тяжелый вопрос, потому что и там, и там нужны люди, и там, и там их не хватает. Но сейчас существует порядок бронирования. Его подают областные администрации в Минэкономики, и этот порядок работает. Единственное, что бы хотелось - чтобы решения, которые принимаются, быстрее проходили официальную процедуру обнародования. Потому что бывают случаи, что уже решение есть по бронированию, а приказ об этом выходит с опозданием, условно говоря, на 30-40 дней. Вот этого бы не хотелось", - отметил Качур.

В то же время, по его словам, этим задержкам есть объяснение, поскольку Минэкономики обрабатывает тысячи запросов, поэтому нужно просто отработать механику процессов.

Видео дня

"Мне кажется, компромисс между потребностями фронта и потребностями экономики нужен. Я бы видел его решение больше в том, чтобы мобилизация касалась тех, кто вообще не работает. А сейчас в основном идет мобилизация тех, кто реально работает", - резюмировал Качур.

Напомним, ранее военный аналитик, волонтер Тарас Чмут заявил, что сейчас есть большая проблема с тем, чтобы найти золотую грань между тем, где мы оставляем людей в экономике, а где забираем людей воевать. Поскольку у Сил обороны иногда срываются контракты из-за того, что на нужном предприятии возникла нехватка персонала из-за мобилизации.