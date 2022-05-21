Победителем во всеукраинском опросе стала тема: "Доброго вечора, ми з України!".

Украинцы через всеукраинский опрос в приложении "Дия" выбрали, какой будет следующая марка "Укрпочты".

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Facebook.

"Знаю, что многие этого ждали – всеукраинский опрос "Какая марка "Укрпочты" будет следующей маркой Украины" завершен, и у нас есть победитель! Было подано почти 650 000 (647 634 если быть точным) голосов, поэтому голосование стало по-настоящему народным, и победителем стала тема: "Доброго вечора, ми з України!", - отметил Смелянский.

Он предоставил статистику общих результатов опроса: "Доброго вечора, ми з України" – 229 783 голосов (35%); "Пес Патрон" – 182 236 (28%); "путин, москва пылает, Гаага ждет" – 88 035 (14%); "Героям Слава" – 79 476 (12%); "Ой у Лузі Червона Калина" – 68 104 (11%).

"Относительно следующих шагов. Мы сразу начинаем работать над маркой "Доброго вечора". И на следующей неделе расскажем о процессе, который будет включать в себя конкурс на лучший дизайн, и конечно ваши голоса за него. Учитывая количество голосов и поклонников Патрона, все же подумаем, когда и как выпустить марку с ним", - добавил Смелянский.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в приложении "Дия" вышел новый опрос, где украинцы могут выбрать дизайн следующей марки "Укрпочты".

Первая почтовая марка "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" стала известной на весь мир.

На следующей неделе "Укрпочта" планирует выпустить марку "Русский военный корабль... все".

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