Россиянин пытался попасть, несмотря на действующий в отношении его запрет на въезд в Украину на 5 лет.

Пограничники не пропустили в Украину российского политтехнолога Игоря Шувалова.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, гражданин РФ летел в Украину авиарейсом из Дубая.

Во время паспортного контроля пассажиров самолета пограничники установили, что в отношении его действует запрет на въезд в Украину.

В ГПСУ отмечают, что мужчина ранее сотрудничал с одним из украинских телеканалов и является российским политтехнологом.

Читайте такжеВысший совет правосудия спас судью-сепаратистку от "позорного освобождения" - СМИПограничники отказали ему в пропуске.

Сейчас он отправлен обратным рейсом в Дубай.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о россиянине Игоре Шувалове, который сотрудничал с телеканалом «Интер» и которого в 2017 году выдворили из Украины и запретили въезд на 5 лет.

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Автор: Антонина Доломанжи