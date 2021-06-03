Пограничники не пропустили в Украину российского политтехнолога Игоря Шувалова.
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, гражданин РФ летел в Украину авиарейсом из Дубая.
Во время паспортного контроля пассажиров самолета пограничники установили, что в отношении его действует запрет на въезд в Украину.
В ГПСУ отмечают, что мужчина ранее сотрудничал с одним из украинских телеканалов и является российским политтехнологом.
Читайте такжеВысший совет правосудия спас судью-сепаратистку от "позорного освобождения" - СМИПограничники отказали ему в пропуске.
Сейчас он отправлен обратным рейсом в Дубай.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о россиянине Игоре Шувалове, который сотрудничал с телеканалом «Интер» и которого в 2017 году выдворили из Украины и запретили въезд на 5 лет.
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