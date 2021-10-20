Его противоправные действия подтвердили экспертизы.

В Украине заочно будут судить пропагандиста Владимира Скачко за распространение российской пропаганды с призывами к изменению границ территории Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя, в порядке специального досудебного расследования в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина Украины.

Ему инкриминируется ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное повторно по предварительному сговору лиц, соединенное с разжиганием национальной вражды).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Читайте такжеВ Крыму незаконно осужденного украинца увезли из СИЗО - адвокат"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, по заказу руководителя интернет-ресурса "РИА Новости Украина", который, в свою очередь, получал заказы от представителей Российской Федерации, за денежное вознаграждение писал пропагандистские статьи антиукраинского направления. В дальнейшем публикации размещались на указанном ресурсе", - рассказали в прокуратуре.

Согласно выводам судебно-лингвистических семантико-текстуальных экспертиз, в публикациях обвиняемого содержатся высказывания относительно изменения пределов территории, границы Украины, в форме призывов, лозунгов, агитации с целью объединения с Россией.

Кроме того, часть украинской территории – Автономная Республика Крым в тексте статей рассматривается, как субъект Российской Федерации.

По данным следствия, обвиняемый также выступал в эфирах СМИ, оглашая тезисы о разжигании вражды и недоверии между жителями разных регионов Украины, что подтверждается заключением психолого-лингвистической экспертизы.

"Распространение указанных материалов среди общества было частью политики государства-оккупанта по осуществлению подрывной деятельности против Украины в ущерб государственной и информационной безопасности Украины", - пояснили в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что 6 марта 2019 года обвинительный акт в отношении руководителя интернет-ресурса "РИА Новости Украина" был направлен в суд.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о пропагандисте Владимире Скачко, который действовал по заказу Кирилла Вышинского.

Ранее сообщалось, что жителя Мариуполя осудили за пропаганду войны в интернете.

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Автор: Антонина Доломанжи