Этой ночью в Одесской области 5-месячный ребенок получил ранения в результате вражеского ракетного обстрела.

В Украине возросло число раненых детей в результате полномасштабного вооруженного вторжения РФ.

Об этом в своем Telegram сообщил Офис генерального прокурора.

"Более 1019 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 19 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 353. Возросло количество раненых - более 676", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 357, Харьковской - 191, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 40.

Так, в ночь на 19 июля в результате ракетного обстрела врагом Одесского района Одесской области получили ранения шесть человек, среди которых 5 месячный ребенок.

"Во время фиксации преступлений, совершенных в Запорожской области, стало известно о ранении девяти детей от 4 до 16 лет в результате обстрелов гражданских объектов оккупантами", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2185 учреждений образования. Из них 221 разрушен полностью.

Ранее УНИАН уже сообщал, что стало известно, сколько тел замученных оккупантами украинцев обнаружили на Киевщине.

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