Злоумышленники под видом спасателей предлагают разминировать помещение.

В Украине во время войны с Россией активизировались мошенники - они наживаются на горе людей, пострадавших в результате боевых действий.

Об этом предупредили в ГСЧС Украины.

"Нам стало известно о случаях, когда некоторые особи (людьми их трудно назвать) ходят по домам на Киевщине и предлагают за деньги провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов, а также предоставляют услуги платного разминирования. При этом, лица представляются пиротехниками ГСЧС. Заявляем, что наша Служба и наши подразделения не имеют никакого отношения к этим мошенникам и осуждают любые попытки нажиться на чужой беде! Все работы по разминированию выполняются нами бесплатно, согласно планам и в порядке очередности!",- говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что о подобных случаях нужно немедленно сообщать в полицию по номеру 102.

Ранее сообщалось, что жителям освобожденных населенных пунктов Киевщины не рекомендуют возвращаться домой - в области продолжается разминирование.