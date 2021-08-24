Владимир Зеленский уже подписал указ.

24 августа, в День Независимости Украины, президент Владимир Зеленский подписал указ об еще одном празднике. Теперь страна будет праздновать и День украинской государственности.

"Мы наследники государственности, существовавшей более тысячи лет назад. И мы начинаем отмечать день украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева - столицы Киевской Руси-Украины, которую не зря называют городом, где все начинается", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что именно здесь началась и наша государственность. Поэтому День украинской государственности мы будем отмечать в день крещения Киевской Руси-Украины, 28 июля.

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Автор: Диана Могилевич