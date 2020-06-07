В Украине сегодня отмечают Троицу: президент и премьер поздравили верующих

Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, потому этот день еще называют Пятидесятницей.

Православные и греко-католики сегодня отмечают день Святой Троицы.

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Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, потому этот день еще называют Пятидесятницей. Свое первое название праздник получил в честь схождения Святого Духа на апостолов, которое обещал им Христос еще перед Вознесением. Все православные храмы в этот день украшены ветвями березы, сирени, клена - они символизируют обновление души.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Денис Шмигаль поздравили украинцев с праздником.

«С праздником вас, дорогие украинцы. Пусть Господь Бог помогает и защищает всех нас и нашу страну», - написал в Facebook Зеленский.

Президент также пожелал украинцам благополучия, не держать ни на кого зла и не завидовать. «Ибо только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и злых мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше», - подчеркнул он.

Шмыгаль в своем поздравлении напомнил, что Троица - это семейный праздник.

«От всего сердца поздравляю всех христиан с благословенным праздником Троицы. В этом году вся христианская община отмечает этот праздник вместе, едиными устами и единым сердцем прославляя Бога. Троица — это светлый, семейный праздник. С искренним сердцем хочу пожелать, чтобы Отец, Сын и Святой Дух оберегали каждую семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в победу добра и светлых идеалов. С праздником вас, дорогие украинцы. Пусть Господь Бог помогает и защищает всех нас и нашу страну», - пожелал премьер.

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