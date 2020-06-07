Со Святой Троицей – яркие открытки и поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 7 июня, все христиане отмечают День Святой Троицы.
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Троица – один из двенадцати главных праздников церковного года. Он прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Так, согласно христианскому вероучению, Бог един по сути, но имеет три указанные ипостаси.
В народе день Троицы еще называют Зелеными праздниками. У православных христиан он также известен под названием Пятидесятница, поскольку отмечается на 50-й после Светлого Христова Воскресения.
УНИАН собрал лучшие стихотворные пожелания, а также поздравления с Днем Святой Троицы в прозе, открытках и картинках.
С Днем Святой Троицы – стихотворные и прозаические поздравления
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Сегодня День Святого Духа,
А также Сына и Отца,
И наполняет светлым чувством
Он наши души и сердца!
Желаю вам добра и света
Я в Праздник Троицы Святой.
Пусть радует вас жизнь любовью,
Здоровьем, счастьем, красотой!
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Под колокольный перезвон
Приходит Троица в ваш дом
И с вереницею цветов
Вам дарит счастье и любовь!
Пусть дом наполнится уютом,
Пусть небеса добры к вам будут,
Святая Троица хранит,
Пусть мир всегда в семье царит!
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Святая Троица пускай
Пошлет здоровье и достаток,
Пусть счастье льется через край,
В душе всегда царит порядок!
Желаю мира, доброты,
Улыбок, радости и смеха,
А чтобы все сбылись мечты,
Желаю я во всем успеха!
***
Пусть Дух Святой, с небес сошедший,
Накроет дом своим крылом.
Пусть гул от жизни сумасшедшей
Затихнет, как на дне морском.
Пусть будет свет и будет радость,
Пусть в душах греется любовь,
Пусть будет милость, будет святость,
И Ангел посетит Ваш дом!
***
Сегодня праздник тихий, светлый —
Святая Троица пришла!
И пожелать хочу в день этот
Тебе здоровья и тепла!
Блестят глаза, сияют лица
Огнём любви и доброты.
Пускай в день Троицы свершится
Всё то, о чём мечтаешь ты.
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С днем Троицы. Пускай Святая Троица сопутствует по жизни, и оберегает от горя, несчастья и негатива. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семейных делах, удачи и везения в любых начинаниях.
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Мир дому, улыбку на лице, света в глазах, чтобы берег от всех напастей ангел-хранитель, а удача, успех, счастье и благодать всегда вели за руку, защищая от невзгод и неприятностей. С Троицей!
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Пускай светлый праздник Троицы подарит счастье, радость и удачу! Желаю тебе отличного настроения и много положительных эмоций! Пускай твоя душа всегда будет чиста и ежедневно наполняется только добром!
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В праздник Троицы я от души пожелать хочу, чтобы в дом вошёл яркий свет блага и счастья, чтобы душу согревали лучи добра и радости, чтобы сердце хранило чистую и верную любовь, чтобы на пути горел огонёк надежды и веры.
Поздравления с Троицей в картинках и открытках
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