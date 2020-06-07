Со Святой Троицей – яркие открытки и поздравления в стихах и прозе

Красивые стихотворные и прозаические строки, а также красочные картинки для поздравления с Зелеными праздниками.

Сегодня, 7 июня, все христиане отмечают День Святой Троицы.

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Троица – один из двенадцати главных праздников церковного года. Он прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Так, согласно христианскому вероучению, Бог един по сути, но имеет три указанные ипостаси.

В народе день Троицы еще называют Зелеными праздниками. У православных христиан он также известен под названием Пятидесятница, поскольку отмечается на 50-й после Светлого Христова Воскресения.

УНИАН собрал лучшие стихотворные пожелания, а также поздравления с Днем Святой Троицы в прозе, открытках и картинках.

С Днем Святой Троицы – стихотворные и прозаические поздравления

***

Сегодня День Святого Духа,

А также Сына и Отца,

И наполняет светлым чувством

Он наши души и сердца!

Желаю вам добра и света

Я в Праздник Троицы Святой.

Пусть радует вас жизнь любовью,

Здоровьем, счастьем, красотой!

***

Под колокольный перезвон

Приходит Троица в ваш дом

И с вереницею цветов

Вам дарит счастье и любовь!

Пусть дом наполнится уютом,

Пусть небеса добры к вам будут,

Святая Троица хранит,

Пусть мир всегда в семье царит!

***

Святая Троица пускай

Пошлет здоровье и достаток,

Пусть счастье льется через край,

В душе всегда царит порядок!

Желаю мира, доброты,

Улыбок, радости и смеха,

А чтобы все сбылись мечты,

Желаю я во всем успеха!

***

Пусть Дух Святой, с небес сошедший,

Накроет дом своим крылом.

Пусть гул от жизни сумасшедшей

Затихнет, как на дне морском.

Пусть будет свет и будет радость,

Пусть в душах греется любовь,

Пусть будет милость, будет святость,

И Ангел посетит Ваш дом!

***

Сегодня праздник тихий, светлый —

Святая Троица пришла!

И пожелать хочу в день этот

Тебе здоровья и тепла!

Блестят глаза, сияют лица

Огнём любви и доброты.

Пускай в день Троицы свершится

Всё то, о чём мечтаешь ты.

***

С днем Троицы. Пускай Святая Троица сопутствует по жизни, и оберегает от горя, несчастья и негатива. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семейных делах, удачи и везения в любых начинаниях.

***

Мир дому, улыбку на лице, света в глазах, чтобы берег от всех напастей ангел-хранитель, а удача, успех, счастье и благодать всегда вели за руку, защищая от невзгод и неприятностей. С Троицей!

***

Пускай светлый праздник Троицы подарит счастье, радость и удачу! Желаю тебе отличного настроения и много положительных эмоций! Пускай твоя душа всегда будет чиста и ежедневно наполняется только добром!

***

В праздник Троицы я от души пожелать хочу, чтобы в дом вошёл яркий свет блага и счастья, чтобы душу согревали лучи добра и радости, чтобы сердце хранило чистую и верную любовь, чтобы на пути горел огонёк надежды и веры.

Поздравления с Троицей в картинках и открытках

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