В Украине растет количество детей, раненых во время полномасштабного вооруженного вторжения РФ.
Об этом в своем Telegram сообщает Офис генерального прокурора.
Отмечается, что по состоянию на утро 10 июля 2022 года официальное количество детей-жертв полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации за сутки не изменилось - 347.
Возросло число раненых - 648 детей.
"Эти данные не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - добавили в ведомстве.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 348, Харьковской - 187, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31.
Так, 9 июля в результате очередного обстрела войсками РФ жилых домов в центре Харькова получила ранение 12-летняя девочка.
Кроме того, в результате бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждены 2 тыс. 116 учреждений образования. Из них 216 разрушены полностью.
Ранее УНИАН уже сообщал, что парамедик рассказала, почему некоторые люди отказываются эвакуироваться из горячих точек Украины.
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