В законе прописан также порядок исполнения постановления о применении админареста и ареста с содержанием на гауптвахте.

Верховной Раде рекомендуют внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно административного ареста. Предлагается определить, к кому его не будут применять.

Как сообщает информационное управление Аппарата ВР, такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

“По результатам рассмотрения замечаний и предложений комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона “О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в связи с принятием ЗУ “О правилах отбывания административного ареста” (№3048а) с учетом предложений комитета”, – проинформировали в парламенте.

Согласно документу, админарест не может применяться к:

лицам с инвалидностью первой и второй групп,

несовершеннолетнего лица,

беременной женщины,

к одинокому отцу, матери или лицу, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

В законе прописан также порядок исполнения постановления о применении админареста и ареста с содержанием на гауптвахте; уточняется порядок привода лица для отбывания такого ареста в случае его неявки.

Напомним, за основу этот закон Рада приняла в начале декабря 2020 года.

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Автор: Виктория Гордиенко