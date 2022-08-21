Соответствующим законопроектом также предложено снять предельный возраст для привлечения на службу в воинские подразделения.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения мотивации к защите Отечества и оптимизации мобилизационной деятельности (№7670).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Им, в частности, предлагается в Законе Украины "О государственной службе" установить, что субъект назначения или руководитель государственной службы может принять решение о назначении на вакантную должность без проведения объявленного конкурса кандидата, который имеет статус участника боевых действий, и в случае соответствия его профессиональной компетентности квалификационным требованиям к соответствующей должности.

В случае наличия нескольких претендентов на должность, которые отвечают этим требованиям, может быть принято решение о проведении конкурса среди таких кандидатов.

"Те самые смелые патриоты, которые защищают Отечество, рискуя здоровьем и жизнью, имеют моральное право гарантированно участвовать в управлении государством, регионами, громадами", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Среди прочего, законопроектом в Законе "О воинской обязанности и военной службе" устанавливается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые имеют высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признаны военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе могут быть оставлены на военной службе без ограничений по возрасту в условиях военного положения, в состоянии войны.

Также определяется, что для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту в условиях военного положения, в состоянии войны может быть продлен без ограничений по возрасту (в случае признания военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы).

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