Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании ежегодно 25 мая Дня Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
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"Учитывая значение Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для обеспечения безопасности и защиты государственного суверенитета Украины, ее информационного пространства, постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, который отмечать ежегодно 25 мая", - говорится в документе.
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