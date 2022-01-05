Сессии пробного внешнего независимого оценивания состоятся 19 и 26 марта.

В Украине сегодня начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, регистрация продлится до 22 января.

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Каждый желающий сможет зарегистрироваться на сайте соответствующего регионального Центра оценивания качества образования.

Участие в пробном тестировании позволяет участникам:

поработать с тестами, отвечающими требованиям программ ВНО, характеристикам и структуре сертификационных работ основной сессии ВНО 2022 года;

попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

психологически настроиться на прохождение ВНО;

научиться эффективно распределять время.

Стоимость пробного ВНО различается по регионам и колеблется в пределах от 213 до 309 грн. Разница связана с особенностями организации тестирований, в частности стоимости печати и доставки материалов в разных регионах, прогнозируемым количеством тестирований и тому подобное.

Для всех зарегистрированных участников пробного ВНО будут созданы информационные страницы, на которых до 10 марта будет размещена информация о времени и месте прохождения пробного ВНО, а впоследствии – результаты тестирования.

Пробное внешнее независимое оценивание состоится в такие даты:

19 марта - по украинскому языку и литературе;

26 марта – по истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках.

В день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Для получения результатов пробного ВНО каждому участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в такие сроки:

19-21 марта – по украинскому языку и литературе;

26-28 марта – по истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках.

Результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах участников 25 марта, по другим предметам – 1 апреля.

ВНО и премии:

1 декабря 2021 года украинский парламент принял Постановление о присуждении ежегодной Премии Верховной Рады лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения (ВНО), полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год (№6254).