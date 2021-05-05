В кадры попали 2 мужчин и 6 девушек, некоторые были полностью обнажены.

В Турции задержали якобы украинок, которые обнаженными позировали для фото на яхте в заливе Фетхие.

Снимки разлетелись по местным СМИ - девушками заинтересовалась полиция. Об этом сообщает местное издание Antalya Lider, при этом не указывает национальную принадлежность участников съемки.

Одна из задержанных полицией в видео рассказала о событии и дала несколько советов для таких фотосетов в мусульманских странах: нужно делать это скрытно и не отмечать геолокацию.

Читайте такжеУчастницы "голой" съемки в Дубае рассказали, почему россиянок в ОАЭ не задерживали"Если вы хотите сделать откровенные фото в мусульманских странах – лучше их не делать, либо делать максимально скрытно. Нас с девочками засняли с другой яхты, и каким-то образом эти фото попали в местные СМИ. Нас задержала полиция. Целый день нас допрашивали... Это очень неприятная процедура…", – сказала девушка.

Как отмечается, участниц обнаженной фотосессии уже отпустили.

СМИ пишут, что местные жители были поражены тем, что такую фотосессию организовали во время священного Рамадана. И сделали это во время полного локдауна для местных.

"За фотографии в обнаженном виде за границей вновь задержали девушек из Украины. На этот раз в Турции. Как сообщила одна из украинок, фотосъемка проходила на яхте и их голых засняли с другой яхты", - пишет Pavlovsky News.

Скандал с обнаженными моделями на балконе небоскреба в Дубае

3 апреля в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные девушки. За это они были арестованы.

Сообщалось, что фотосессия была организована в рамках рекламной кампании. Задержанным грозила уплата около тысячи фунтов штрафа и до 6 месяцев заключения.

По информации СМИ, задержанные девушки - из России, Беларуси и Украины.

МИД Украины сообщал, что в Дубае задержали 12 украинок за нарушение норм общественной морали.

13 апреля задержанные украинки вернулись на родину.

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Автор: Ольга Робейко