С понедельника возобновляется очное обучение учащихся 5-11-х классов и работа ресторанов и кафе.

В Тернополе с понедельника, 26 апреля, ослабляют карантинные ограничения.

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Как сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета, соответствующее решение было принято на очередном заседании оперативного штаба.

«Благодаря принятым ограничительным мерам, в Тернополе снижается количество больных COVID-19 и увеличивается число выздоравливающих. Поэтому город постепенно ослабляет карантинные меры», - говорится в сообщении.

В частности, с 26 апреля решено организовать очное обучение учащихся 5-11-х классов с неукоснительным соблюдением противоэпидемических мер.

Также восстанавливается работа ресторанов и кафе. Однако им запрещено работать с 22:00 до 07:00 и проводить расчетные операции после 21:00, кроме осуществления адресной доставки и заказов навынос.

Кроме того, с 24 апреля в городской коммунальной больнице скорой помощи возобновляется предоставление ургентной хирургической и травматологической помощи жителям громады с обеспечением имеющегося количества коек для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

По информации горсовета, за минувшие сутки в Тернопольской громаде зафиксировано 125 новых случаев коронавируса.

Сейчас Тернопольская область находится в «оранжевой» зоне эпидопасности распространение COVID-19.

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Автор: Светлана Макринская