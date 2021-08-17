Мальчика поместили в Тернопольский центр социальной реабилитации детей, он этому обрадовался.

В Тернополе патрульные вместе с работниками социальных служб временно изъяли у отца 11-летнего сына, который проживал в ненадлежащих условиях.

Об этом сообщает патрульная полиция Тернопольской области.

Отмечается, что 16 августа инспекторы отдела связей с общественностью в составе мобильной бригады совершили очередной рейд в семье, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Посетив одну из таких семей, что на улице 15 Апреля, они увидели ужасные антисанитарные условия, в которых проживал малолетний ребенок. Грязная посуда, одежда и пол, голодный мальчик, а рядом – отец с признаками алкогольного опьянения, который доказывал полицейским, что сын живет в надлежащих условиях и в достатке", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что у мальчика есть изъяны слуха: он плохо слышит и говорит.

Читайте такжеРодители приковали цепью к батарее и били: в полиции рассказали о спасении 7-летнего мальчика в Кривом Роге"И даже несмотря на это, он рассказал полицейским, что в квартире часто происходят застолья, приходят чужие люди, которые шумят, употребляют алкоголь и курят. Выясняя всю нужную информацию, ребенок сообщил, что не ел уже 2 дня, а сегодня (16 августа – УНИАН) утром выпил остатки сладкой воды", – рассказали правоохранители.

Учитывая выясненные обстоятельства, полицейские не могли дальше оставить ребенка по адресу проживания. Они вместе с работниками социальных служб оформили все необходимые документы для немедленного изъятия ребенка из семьи.

"Ребенок обрадовался такому решению, быстро собрали вещи и вместе с патрульными поехали в Тернопольский центр социальной реабилитации детей", – сказано в сообщении.

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Автор: Светлана Макринская