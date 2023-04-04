Также участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без каких-либо объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов.

Российские захватчики в оккупированном Старобельске Луганской области заселяют своих военных в квартиры украинцев, выехавших с оккупированной территории.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая личное жилье мирных граждан Украины.

"Так, в городе Старобельск Луганской области так называемая оккупационная "власть" использует представителей коммунальных служб для заселения военнослужащих российских оккупационных войск в квартиры и дома, которые временно покинули граждане Украины. Такие действия происходят под видом профилактических проверок показателей счетчиков коммунальными службами", – говорится в сводке.

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Также сказано, что участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без каких-либо объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов.

Что происходит на оккупированной территории

На временно оккупированной части Херсонской области российские захватчики начали готовиться к обороне. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что враг обустраивает на той территории инженерные сооружения.

В то же время в Мариупольском городском совете предупредили, что оккупанты могут прибегнуть к мобилизации студентов, находящихся в оккупированном городе. Преподаватели вузов Мариуполя получили сообщение, согласно которому они должны известить студентов о необходимости встать на воинский учет.

Тем временем на оккупированной территории Запорожской области коллаборанты готовятся к эвакуации. Прихвостни оккупантов уже начали вывозить оттуда семьи и имущество.

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