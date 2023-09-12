Учебным заведениям рекомендовано подготовить учителей в течение октября-ноября и увеличить количество часов для изучения предмета.

В школах столицы предмет "Защита Украины" планируется с II семестра преподавать по обновленной программе учитывая условия войны.

Это следует из официально обнародованного письма Департамента образования и науки КГГА об организации образовательного процесса по предмету "Защита Украины" в условиях военного положения. Письмо адресовано, в частности, начальникам управлений образования районных в городе госадминистраций, руководителям учреждений общего среднего образования, учителям.

Отмечается, что для разработки адаптированной к вызовам военного положения программы предмета создана рабочая группа, в состав которой вошли: военные, представители департамента, Института последипломного образования Киевского университета им. Гринченко и преподаватели предмета "Защита Украины".

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"Программа дополняется отдельным темами, меняется порядок изучения отдельных разделов, увеличивается количество часов на отработку практической составляющей", - указано в документе.

Адаптированная к вызовам военного положения программа предполагает изучение предмета в 10-11 классах в объеме не менее 140 часов, то есть минимум 2 часа в неделю (тогда как типовая программа содержит 1,5 часа в неделю).

Письмом рекомендовано в I семестре выкладывать предмет по действующей программе, а уже начиная с II семестра - по обновленной.

"Использовать для учащихся 10 классов учебный период с 3 по 17 июня 2024 года для завершения преподавания и реализации практической составляющей программы, адаптированной к условиям военного положения", - отмечается в письме.

Руководители учреждений среднего образования должны обеспечить участие учителей предмета "Защита Украины" в повышении квалификации в течение октября-ноября 2023 года.

Методические рекомендации по изложению предмета будут наработаны Институтом последипломного образования. Он должен организовать и провести курсы повышения квалификации для учителей. Также Институт подготовит предложения по обновлению средств обучения, оборудования и программного обеспечения для кабинетов предмета "Защита Украины".

Сейчас начальникам управлений образования РГА поручено провести мониторинг имеющегося в этих кабинетах инвентаря и подготовить перечень необходимого для адаптированной программы оборудования.

Рекомендовано, в дальнейшем, начиная с 2024-2025 года, в образовательных программах предусматривать для изучения предмета не менее 140 часов.

МОН инициировало обновление школьной дисциплины "Защита Украины"

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в августе заявил, что в рамках обновленного предмета "Защита Украины" учеников в частности будут учить оказывать медицинскую помощь, основам минной безопасности и ориентированию на местности. Также, по его словам, украинских школьников хотят обучать управлять дронами.

С сентября планировалось запустить пилот проекта обновленной дисциплины в школах из разных областей. По словам министра, на основе отзывов учителей и учеников, которые будут участвовать в пилоте, программа дисциплины будет финализирована.

Лисовой сообщил, что для успешной реализации проекта привлекается к сотрудничеству международные и общественные организации, имеющие опыт в обучении взрослых. В частности тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма.

Чуть позже Лисовой в эфире "Суспильного сопротивление" сказал, до конца 2023 планируется реализовать первый пилот обновленной дисциплины "Защита Украины", сделать из него выводы, а со второго полугодия учебного года, то есть в начале 2024-го, полноценно вводить обновления по дисциплине. Стоимость обновления предмета пока неизвестна, ее считают.

Относительно обучения работе с дорнами министр отметил, что FPV-дроны ценные, но по меньшей мере один должен появиться в каждом учебном заведении.

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