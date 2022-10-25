Из-за террористических ракетных ударов России несколько ТЭС ДТЭК подверглись настолько серьезным разрушениям, что вынуждены были остановить работу.

В результате террористических ракетных атак России по объектам энергетической инфраструктуры погибли 3 работника компании ДТЭК, а также 7 получили ранения.

Об этом сообщил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

"К сожалению, не только разрушения были последствиями этих обстрелов. У нас с конца сентября и до сегодняшнего дня трое погибших, семеро раненых работников. Это самая большая потеря - люди которые погибли и пострадали", - сказал он.

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Сахарук добавил, что российские энергетики консультируют военных по выбору целей и подсказывают им, как именно нужно уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины.

Из-за террористических ракетных ударов России несколько ТЭС ДТЭК подверглись настолько серьезным разрушениям, что вынуждены были остановить работу.

Напомним, 10-22 октября Россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции. Энергетики в режиме 24/7 восстанавливают электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетикам поблагодарил президент Владимир Зеленский.