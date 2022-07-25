Совет польского языка поощряет применение синтаксиса, который считается правильным в нашей стране.

Совет польского языка рекомендует использовать словосочетания "в Украине" и "в Украину". Организация не считает синтаксис "на" единственно правильным. Во времена его использования границы стран и чувство государственной общности были иными.

Соответствующей информацией поделилось издание RMF24.

По словам представителей Совета польского языка, обычай писать "на" и "до" в отношении соседей Польши сформировался в прошлом, когда были другие державы и отношения.

"Это пережиток былой реальности, и не является проявлением сомнения в суверенитете Украины, Литвы, Латвии, Беларуси, Словакии или Венгрии. Однако, независимо от фактических причин возникновения языкового обычая, важно то, как он воспринимается соответствующими людьми", — сообщили в Совете.

В организации также упомянули, что дискуссии о применении предлогов "на" и "в" при упоминании неиндейских стран, нельзя назвать чем-то новым. Например, они велись вокруг Литвы в межвоенный период.

"Послевоенные словари корректности рекомендовали использовать конструкции с предлогом "на". Тем не менее, в течение нескольких лет синтаксис "в Украину/Беларусь", "в Украине/Беларуси" явно становится все более частотным в польском языке, не без значения для отражения на языке были революции в обеих странах, а в последнее время — российская агрессия против Украины", — добавили в Совете.

Напомним, ранее сегодня, 25 июля, УНИАН сообщал, что Польша передала нашей стране танки PT-91 Twardy. Количество поставленной техники не уточнялось.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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