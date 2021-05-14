Документов, которые удостоверяли бы его личность, у парня не было.

Пограничники Харьковского отряда остановили на границе подростка, который незаконно пересек государственную границу с РФ в Украину.

Читайте такжеВ Черниговской области от ботулизма умерли женщина и мужчинаОб этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Местный житель сообщил, что от границы в тыл Украины движется неизвестный.

Пограничный наряд остановил парня. Оказалось, что он незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые Проходы. Документов, которые удостоверяли бы его личность, у парня не было.

По словам парня, ему недавно исполнилось 15 лет. Он гражданин РФ и направляется из Ленинградской области РФ в Украину в поисках лучшей жизни.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности парня.

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Автор: Людмила Жерновская