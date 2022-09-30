Зеленский отреагирует позже в видеообращении, потому что сейчас он участвует в заседании Совета национальной безопасности и обороны.

В Офисе президента Украины не смотрели речь Владимира Путина, который объявил об аннексии территорий Украины.

Об этом информирует Суспільне, которому дал комментарий пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Зеленский отреагирует позже в видеообращении, потому что сейчас он участвует в заседании Совета национальной безопасности и обороны.

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Референдумы на оккупированных территориях Украины и их последствия - что стоит знать

Напомним, 30 сентября Путин сообщил, что оккупированные территории Украины (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области) войдут в состав РФ.

"Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и создании в России четырех новых регионов, субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей", - сказал диктатор.

23-27 сентября рашисты провели псевдореферендумы на оккупированных территориях.

Во время выступления перед Федеральным собранием Путин наговорил много смешного бреда. В частности, диктатор заявил, что "США до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корея, и при этом цинично называют их равноправными союзниками".