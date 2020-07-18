В одном из парков Киева коммунальщики разрушили эко-пространство (фото)

По словам команды, коммунальщики, в частности, демонтировали солнечную электростанцию и вывезли часть имущества в неизвестном направлении.

Коммунальщики разрушили объекты эко-парка в Дарницком районе Киева.

Об этом в Facebook сообщила команда сети пространств семейного отдыха «KACHELI».

«Как следствие: качели сломаны, крепления разбиты, каркасы опор для качелей распилены, ограда снесена и разбита, солнечная электростанция, обеспечивавшая освещение пространства, демонтирована», – говорится в сообщении.

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В сети пространств утверждают, что объекты уничтожила местная власть, которая подстрекала "кучку псевдоактивистов".

В то же время в «KACHELI» отметили, что при установлении парка получили разрешения от КГГА и заключили необходимые договоры. В течение 2 сезонов там проводили семейные фестивали, благотворительные акции для пенсионеров, многодетных семей и ветеранов АТО.

В январе КГГА продлила действие Контрольной карты, и организация остановила работу пространства, «уважая Закон и следуя ему». Однако подала заявку на участие проекта «KACHELI» в конкурсе от КГГА с привлечением инвестора и ожидала результатов.

13 июля выездное совещание чиновников документально засвидетельствовали пребывание объектов «KACHELI» в парке до момента признания победителей по инвестиционному конкурсу, однако 15 июля объекты были разрушены, а объявление победителей конкурса отложено.

В «KACHELI» призвали власть провести объявленный конкурс без затяжек и переносов и держать ситуацию под своим контролем, решая все в правовом поле. Также предприниматели надеются как можно быстрее установить и привлечь к ответственности виновников.

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