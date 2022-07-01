Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по поселку Сергеевка. В настоящее время подтверждена гибель 20 человек, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.

В Одесской области 2 июля объявлено Днем траура по погибшим в результате ракетного обстрела курортного поселка Сергеевка.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Одесской ОВА.

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко подписал распоряжение об объявлении 2 июля Днем траура в Одесской области для чествования памяти мирных жителей, погибших в результате ракетных ударов.

Согласно распоряжению, в этот день в знак скорби по погибшим приспустят государственные флаги на домах и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Также 2 июля в Одесской области необходимо воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле - и радиопередач на региональном и местном уровнях.

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 1 июля, оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. В настоящее время подтверждена гибель 20 человек, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Никаких военных объектов на данной территории нет.

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