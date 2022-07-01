Атака мирных жителей, среди прочего, может быть попыткой принудить Киев к капитуляции.

Россия 1 июля совершила несколько ракетных ударов по мирному поселку Сергеевка в Одесской области, в результате чего погибло 19 человек. Одной из причин такого террора может быть месть за военные неудачи России на фронте.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.

"Первая – это месть за те неудачи, которые сегодня получает Российская Федерация как на военном фронте (у них нет никаких военных побед), так и на политическом фронте. Поэтому они мстят. Где они могут отомстить? Только на убийстве гражданских лиц и на разрушении нашей гражданской инфраструктуры. Поэтому мы это с вами и наблюдаем за последнюю неделю", – объяснил он.

По словам эксперта, второй целью РФ может быть попытка вынудить Киев пойти на капитуляцию.

"Они же рассчитывали в феврале, что у нас мирное население будет встречать российскую армию как освободителей. А Вооруженные силы не будут оказывать сильного сопротивления. Поэтому у них совсем других образ мышления", – отметил Жданов.

Как известно, под ночной вражеский обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры - две базы отдыха и жилой дом.

Военные установили, что противник выпустил ракеты Х-22 с самолетов стратегической авиации Ту-22 с направления Черного моря.

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