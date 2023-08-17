Известная волонтер обещает выйти на бессрочный одиночный пикет.

В Одессе чиновники, не смотря на войну, хотят выделить более 100 млн грн на ремонт здания Киевского районного суда города.

Как сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов, заказчиком тендера, выступает Управление капитального строительства Одесского городского совета. Сегодня, 17 августа, во время заседания исполкома горсовета депутат поднимал вопрос об отмене тендера, но четкого ответа не получил.

Он отмечает, что тендер на ремонт здания суда на 106 млн грн до сих пор не отменен, а вчера уже истек срок подачи предложений.

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"Отремонтировать суд захотела только одна фирма. Однако договор на выполнение работ еще не подписан. Сегодня состоялось внеочередное заседание исполкома, где рассматривалось только одно решение - о компенсациях одесситам, пострадавшим от обстрелов. Я воспользовался этой возможностью, чтобы напрямую донести до чиновников мэрии, что для одесситов такое использование денег во время войны неприемлемо. К сожалению мэр Труханов (мэр города – УНИАН) на исполком не пришел. Было бы интересно услышать его аргументы за такое решение", - отмечает депутат.

По его данным, в бюджете нет суммы в 106 млн грн, которая выделена на этот ремонт, а депутаты ранее голосовали только за выделение 12 млн грн.

"Фактически это шулерство от управления капитального строительства... Не советую победителю тендера начинать работы на объекте, потому что за них городской совет не заплатит", - говорит Обухов.

Как уточнил Обухов УНИАН, здание Киевского суда является собственностью громады (горсовета), а для пользования суда передано некоторое время назад в аренду.

"Если бы речь шла за ремонт, например, больницы был бы другой разговор, но такие деньги на ремонт учреждения, у которого есть собственный бюджет, пока неправильно", - сказал Обухов.

В свою очередь председатель бюджетной комиссии горсовета Алексей Потапский подчеркнул, что на следующем заседании комиссии предложит полностью исключить из бюджета "эту строку".

Он будет инициировать внесение изменений в бюджет: снятие финансирования с этого объекта и перераспределение финресурса на одну из воинских частей.

Также свое возмущение выразила известный волонтер Екатерина Ножевникова, которая помогает украинским защитникам.

"Пока мы собирали на турникеты оказалось, что сроки подачи заявок на тендер по ремонту здания суда на ул. Варненская в нашем замечательном городе Одесса ( который оторван, судя по тем фактам которые здесь творятся, от реальности) не был отменен, сроки закончились и теперь будет определен победитель и ремонту быть", - выражает свое возмущение волонтер.

По ее данным, это здание ремонтировали только 4 года назад. Ножевникова отмечает: недавно в Руководитель Минцифры объявлял сбор на 235 млн грн на дроны, но люди считают, что деньги должны быть из бюджета.

"Три недели назад ГУР Буданов объявил также сбор на 125 млн на морские дроны. И также реакция общества была неоднозначной. Люди бузили, но все равно средства сдавали, потому что понимали, что у вийска нет времени ждать. А параллельно этим процессам, в Одессе, собрались ремонтировать суд именно на такую сумму, как была нужна главе разведки", - акцентирует волонтер.

Она напомнила, что в Киеве решили купить лампочки на 280 млн грн, в населенном пункте Хлебодарьске Одесской области реконструируют стадион за 7 млн грн и тому подобное.

"В это время тысячи украинских бойцов погибают на линии огня, десятки тысяч не могут быть вовремя эвакуированы, потому что не хватает машин и в лучшем случае они становятся инвалидами, а в некоторых случаях также умирают. А потом государство (читай мы с вами) будем своими налогами оплачивать выплаты всем этим погибшим и искалеченным людям, которые отдают сейчас свою жизнь вот за все это", - подчеркнула Ножевникова.

Волонтер заявила: если тендер на ремонт суда не будет отменен, она выйдет на одиночный пикет на Думскую площадь в Одессе, где расположен городской совет, и будет стоять там каждый день с плакатом.

"И выходить буду туда каждый день, даже если меня будут забирать по вечерам в кутузку. Потому что выходить на пикеты массово не ко времени и нельзя... остановите это, пока еще не взорвалось, потому что общество уже на грани. А все, что вы сейчас делаете - это просто за пределами понимания и приговор государству", - подчеркнула Ножевникова.

Скандальные тендеры в Украине - подробности

На Закарпатье планируют отремонтировать поселковую дорогу за 595 млн гривен. Заказчик тендера-госпредприятие "Служба местных автомобильных дорог в закарпатские области". В частности, речь идет о капитальном ремонте дороги общего пользования местного значения Ясиня-Черная Тиса, протяженность которой 7,6 км.