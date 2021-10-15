Он был одним из 4-х ветеранов-освободителей, которые живут сейчас в Одессе.

В Одессе умер участник освобождения города от фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны. Николаю Московому было 97 лет. Он был одним из 4-х ветеранов-освободителей, проживающих в Одессе.

Об этом журналистам УНИАН сообщила пресс-служба мэрии.

Как отмечается, Московой - полковник запаса, ветеран-освободитель Одессы.

"Николай Иванович - настоящий пример мужества и стойкости, а еще любви к родному городу и стране. Николай Московой оставил после себя большую память о подвиге, который обязательно нужно передавать молодому поколению одесситов", - отметил мэр города Геннадий Труханов.

Московой родился 27 января 1924 года. На фронте был сапером, разведчиком и участником штурмовых групп. За боевые заслуги фронтовик награжден многочисленными орденами и медалями. Он был одним из 4-х ветеранов-освободителей, проживающих сейчас в Одессе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что вчера националисты и ветераны провели в Киеве марш ко Дню защитников.

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Автор: Лариса Козовая