В Одессе нетрезвая женщина гуляла с маленьким ребенком, прохожие вызвали полицию.
Читайте такжеПод Херсоном в лесу нашли женщину-маугли с младенцем (фото)Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.
Отмечается, что рано утром инспекторы получили вызов о том, что на улице Академика Королева по проезжей части ходит нетрезвая женщина с маленьким ребенком.
"Патрульные прибыв на место, обнаружили гражданку, которая подходила под описание заявителей. В коляске она везла 4-месячного мальчика. На вопрос патрульных куда она направляется, в ответ услышали брань. Также она вела себя агрессивно и бросалась в драку. От женщины был слышен резкий запах алкоголя", – говорится в сообщении.
Патрульные установили личность гражданки, связались с ее подругой и попросили немедленно приехать. Ребенка передали подруге.
"36-летнюю мать доставили в отделение полиции. В дальнейшем ею будут заниматься работники ювенальной превенции", - отметили в полиции.
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