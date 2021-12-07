Отец, лечивший мальчика церковным маслом и не давал кушать, говорит, что осознал ошибки.

Приморский райсуд Одессы вернул подростка с инвалидностью в семью, в которой его чуть не заморили голодом.

Об этом сказано в решении суда. Согласно документу, с соответствующим иском в суд обратились представители Приморской районной администрации Одессы и Службы по делам детей горсовета.

Установлено, что 19 июля в Одесскую областную детскую клиническую больницу скорая помощь доставила подростка в сопровождении его отца. Ребенок был в тяжелом состоянии за счет кахексии, обезвоживания, значительной потери массы тела и прочего. Также на теле больного было много синяков. В правоохранительные органы сообщили о фактах физического и психологического издевательства, а также о пытках голодом.

Согласно документу, мальчик наблюдается психиатрами по поводу умственной отсталости с признаками аутизма, проблемы с развитием начались с полутора лет. Ему назначен статус инвалида детства.

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Его отец пояснил, что лечил ребенка по благословению духовного наставника отца Иона церковным методом, наносил на тело "святое масло под руководством сына". Питание у ребенка было постным без употребления мяса и молочных продуктов в течение девяти лет. Вес несовершеннолетний начал терять с марта 2021 года. Приблизительно за две недели до госпитализации он начал плохо есть и пить. Отец был убежден, что сын излечивается, но ошибся.

В то же время чиновники выяснили, что подросток проживает с родителями, дедушкой и бабушкой в 4-комнатной квартире, в которой есть все необходимое (мебель, бытовая техника, электро-, водо- и газоснабжение). Отношения в семье хорошие. Мальчик находится на индивидуальной форме обучения в Одесской специализированной школе №75.

"У ребенка есть отдельная комната, обустроенная всей необходимой мебелью, вещи в достаточном количестве, место для обучения. То есть родители создали наилучшие условия для развития и проживания сына", - говорится в решении.

Суд не обнаружил негативных характеристик, доказательств виновности ответчиков и умышленного жестокого обращения с сыном. Сам факт наличия проблем, связанных с его здоровьем, инвалидностью – не является основанием для вывода о наличии оснований для лишения родительских прав и (или) изъятия его из семьи.

Кроме того, в областной больнице подтвердили, что с момента госпитализации отец постоянно находится с ребенком, ухаживает за ним, овладел методикой кормления сына через желудочный зонд (это необходимо, в частности, из-за того, что у мальчика дисфагия – нарушен акт глотания). Выполняет рекомендации врачей по питанию, добавляет в смеси мясо, рыбу.

По словам мужчины, он виноват в том, что не знал, как можно накормить ребенка другим способом. При этом отрицает обвинение в умышленных издевательствах над сыном.

Заслушав стороны, суд в полном объеме отказал истцам.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в июле был госпитализирован 16-летний подросток, которого дома едва не заморили голодом. При поступлении в больницу его вес составлял около 30 кг при росте примерно 1 м 80 см. У него было истощение, обезвоживание, на теле – гематомы.

Отец мальчика рассказал, что у сына – отклонения в развитии, он не разговаривает и прочее. Изначально родители обращались к врачам, которые якобы не могли установить причину психических отклонений. Тогда люди обратились к священнику, и он, по словам отца, велел исключить из рациона пищу животного происхождения, а также проводить помазание. Мужчина утверждал, что гематомы на теле подростка – следы от таких обрядов.

Полиция начала расследование по ст. 166 Уголовного кодекса ("злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство").

Автор: Лариса Козовая