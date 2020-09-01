Одесситы решили напомнить нардепу о его обещаниях построить доступную для всех желающих школу, а не частную.

Сегодня, в День знаний, бывший народный депутат Сергей Кивалов торжественно открыл частную церковно-приходскую школу в Одессе. Открытие сопровождалось акцией протеста, которую, по информации СМИ, разогнала охрана частной школы.

Об этом пишет «Одесский курьер».

Журналисты отмечают, что несмотря на карантинные запреты, открытие школы на улице Академической, на месте бывшей межрейсовой базы моряков стало массовым мероприятием с участием детей, которых таким образом подвергли опасности заражения коронавирусом.

«Мероприятие началось с привычными Кивалову помпой и пафосом. Довольный бывший народный депутат с нескрываемой радостью раздавал интервью своим карманным телеканалам», – говорится в материале.

Около школы, по информации СМИ, собрались одесситы, которые решили напомнить Кивалову о его обещаниях построить церковно-приходскую школу, доступную для всех желающих, а не частное заведение для получения прибыли.

Как пишут журналисты, закончилось все тем, что охрана Кивалова, применяя физическую силу, просто разогнала пришедших людей, «не стесняясь бить пожилых женщин и творить сие действо на глазах участвующих в линейке детей».

Издание напоминает, что Сергей Кивалов путем обманных махинаций отвел себе 1,3 гектара земли на льготных условиях якобы под строительство общественной церковно-приходской школы: «В итоге, из бесплатной и общественной, школа превратилась в частное учебное заведение для избранных, где обучение стоит 11 700 гривень в месяц, плюс «вступительный взнос» еще в 25 тысяч».

При этом в материале отмечается, что бывший нардеп продолжает и дальше просить льготы, намереваясь часть своих затрат на содержание частной школы переложить на муниципальный бюджет – на плечи налогоплательщиков.

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Автор: УНИАН