По данным прокуратуры, результаты трех тендеров являются незаконными.

В Одессе благодаря вмешательству правоохранителей не дали "заработать" почти 700 миллионов гривень компании, близкой к мэру города Геннадию Труханову.

Как сообщает Одесская областная прокуратура, сейчас расторгнуты три договора о закупке подрядных работ за средства бюджета с предприятием, основной вид деятельности которого - строительство дорог и автострад. Общая сумма, которую предусматривали эти договоры, составляет более 695 млн грн. Заказчик работ - одно из подразделений Одесского городского совета.

Как уточняют в прокуратуре, в апреле 2022 года между Управлением капитального строительства горсовета и этим предприятием заключено два договора.

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"Это было сделано по результатам открытых торгов, которые предусматривали закупку работ по реконструкции в Одессе аварийного сброса от канализационно-насосной станции (КНС-25) к Черному морю. Стоимость работ - 405 млн грн. Также речь идет о реконструкции сбросного канала от Хаджибейского лимана до КНС-25 - на 228 млн грн", - рассказали в ведомстве.

В то же время отмечается, что заказчик признал победителем торгов соответствующее предприятие безосновательно. Потому что фирма не предоставила предусмотренные условиями тендера документы о наличии оборудования и материально-технической базы и работников соответствующей квалификации, которые имеют необходимые знания и опыт и тому подобное.

По данным прокуратуры, аналогичные нарушения выявлены также при заключении еще одного договора (более 62 млн грн), который подписан между этими же сторонами уже в мае 2023 года. Речь идет о закупке работ по "Первоочередным мерам по капитальному ремонту и стабилизации состояния аварийных участков дамбы Хаджибейского лимана в г. Одессе".

"Кроме того, по этому договору вообще не предоставлено сведений о привлечении водолазов для выполнения предусмотренных работ. Также установлено отличие условий договора о закупке содержания тендерного предложения победителя, что является основанием для признания договора ничтожным", - уверяют в прокуратуре.

О нарушении процедуры закупки прокуратура сообщила соответствующие контролирующие органы и отметила, что в случае не устранения нарушений самостоятельно, будет обращаться в суд. В частности, в интересах государства - о признании незаконными и недействительными решений тендерного комитета, результатов открытых торгов и тому подобное.

"При реагировании прокуратуры Управлением капитального строительства Одесского горсовета устранены нарушения путем расторжения вышеупомянутых договоров", - подчеркивают в ппрокуратуре.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, предприятие, о котором идет речь, - это компания "Ростдорстрой", которая является близкой к мэру города Геннадию Труханову.

"Одним из конечных бенефициаров компании является Юрий Шумахер - депутат Одесского городского совета от партии мэра "Доверяй делам", - сообщил УНИАН источник.

Другие новости Одессы

Как сообщал УНИАН, в историческом центре Одессы снесли старинную усадьбу Гавсевича - памятник архитектуры, которой более 100 лет. Владелец здания, выполняя "противоаварийные работы", разрушил его.

Прокуратура начала уголовное производство по ч. 2 ст. (умышленное разрушение или уничтожение объекта культурного наследия) УК.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили, что разрушение памятника - преступление против культурного наследия. Достопримечательность расположена в зоне центрального исторического ареала и вскоре будет в пределах буферной зоны исторического центра Одессы, внесенного в списки ЮНЕСКО.

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