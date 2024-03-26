Одесса и Одесский район возвращаются к графикам стабилизационных отключений.

В Одессе после удара, который армия РФ нанесла энергетическим объектам, на маршруты вышла половина городского электротранспорта.

Как сообщили в мэрии города, после вчерашнего вынужденного простоя во вторник трамваи и троллейбусы начали работать.

"Сегодня электротранспорт вышел на линию в количестве 50 процентов подвижного состава.

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Интервал ожидания на остановках увеличится, поэтому планируйте свои поездки заранее", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что коммунальные службы сейчас работают в усиленном режиме - в результате длительного дождя и штормового ветра в городе повалены деревья, на некоторых улицах есть подтопления.

Сейчас работники коммунального предприятия "Горзелентрест" выполняют работы по распилу и вывозу поваленных деревьев.

Ситуация со светом в Одессе

В ДТЭК "Одесские электросети" рассказали, что в Одессе и Одесском районе области действуют графики стабилизационных отключений.

"Благодаря совместным слаженным усилиям энергетиков удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме Одесской области. Одесса и Одесский район возвращаются к графикам стабилизационных отключений. Количество часов со светом зависит от объема энергопотребления", - рассказали энергетики.

Они обращаются к предпринимателям с просьбой ограничить освещение вывесок, фасадов и рекламы, к бытовым клиентам - не использовать энергоемкие приборы одновременно, а пользоваться им по очереди, особенно в пиковые утренние и вечерние часы нагрузки. На линии выведено 50% подвижного состава городского электротранспорта.

Сейчас ремонтные работы на энергооборудовании продолжаются.

Атака на Одесскую и Николаевскую области - подробности

В ночь на 25 марта Россия атаковала юг с самолета тактической авиации - из акватории Черного моря, пытаясь повредить работе ПВО, российские террористы выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П, затем атаковали несколькими волнами дронов типа "Shahed-131/136" из акватории Черного моря. В Николаевской области враг попал по энергетическому объекту, вспыхнул пожар. Также в результате падения сбитого "Шахеда" в частном секторе Николаева произошло разрушение двухэтажного жилого дома. Ранения получили более 10 человек.

ВОдесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и вызвали на нем пожар. В городе не работал электротранспорт. Впоследствии стало известно, что в Одессе применяют экстренные отключения света. Из-за повреждения оборудования по городу и области энергетики увеличили периоды ограничения потребления - свет включали 2-3 часа в сутки.

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