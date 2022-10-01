На месте работают спасатели.

В Николаеве под завалами после ночного вражеского "прилета" нашли погибшую молодую женщину.

Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.

"В Николаеве под завалами после ночного "прилета" нашли одного погибшего. Это молодая женщина. Соболезнования семье погибшей. На месте работают спасатели", - написала она.

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Обстрел Николаева

1 октября российские оккупанты попали из зенитно-ракетной системы С-300 в жилой дом в Николаеве.

По словам городского председателя Александра Сенкевича, в результате ракетных обстрелов пострадали пять человек, в том числе женщина с трехмесячным ребенком. Также повреждены несколько жилых домов. В частности, сообщалось о разрушении квартир на 5-м и 4-м этажах. Также пострадали машины, которые были припаркованы во дворе, а в окрестных домах повылетали окна.

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