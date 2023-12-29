В новогоднюю ночь будут задействованы около 30 тысяч правоохранителей.

В Национальной полиции Украины активизировали подготовку к обеспечению порядка во время новогодних праздников и рассказали, как будут наказывать нарушителей правопорядка.

Как рассказал в эфире телемарафона заместитель начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский,усиленные меры безопасности будут приняты на всей территории страны. Для этого около 30 тысяч правоохранителей будут задействованы в новогоднюю ночь.

Он также рассказал, что ожидает нарушителей общественного порядка в новогоднюю ночь.

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"Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы для того, чтобы установить, что произошло в жизни каждого гражданина, который сознательно пошел на нарушение комендантского часа", - рассказал он, добавив, что "также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования".

Кроме того, Серединский отметил запрет использования пиротехники гражданами, обращая внимание на административные и уголовные последствия за хулиганство. По его словам, уровень наказания будет зависеть от степени общественного вреда, который может повлечь использование пиротехнических средств.

Будет ли ракетная атака на Новый год

Ранее глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила украинцев, что российские захватчики осуществили мощную воздушную атаку по Украине на Рождество, поэтому на Новый год украинцам тоже стоит быть начеку.

Ночью и утром 29 декабря Россия нанесла наиболее массовый удар по Украине, применив десятки "Шахедов" и ракет по разным городам, поэтому такая тенденция не может не настораживать.

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