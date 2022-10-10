В МВД предупредили, что во время погранично-таможенного контроля могут применяться меры безопасности из-за угрозы воздушной атаки.

Пункты пропуска на государственной границе Украины максимально обеспечивают пассажиро-транспортное оформление.

Об этом речь идет в сообщении МВД.

"Информация о закрытии пунктов пропуска не соответствует действительности. В работе пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Республикой Молдова возможны перебои из-за повреждения объектов критической инфраструктуры и проблем с электроснабжением", - говорится в сообщении.

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В МВД отметили, что все контрольные службы делают максимум усилий, чтобы пассажиро-транспортное оформление оставалось ритмичным.

"Стоит учесть, что во время погранично-таможенного оформления могут применяться меры безопасности из-за угрозы воздушной опасности", - предупредили в МВД.

Ракетный удар по Украине

Российские оккупанты устроили массированный обстрел украинских городов утром 10 октября. Были зафиксированы "прилеты" по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Житомирской и других областях.

Российский диктатор Владимир Путин признал нанесение удара по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Он пригрозил Украине новыми ударами, фактически признав, что утренний террор украинских городов связан с подрывом Крымского моста.

Известно, что Украину атаковали высокоточными ракетами. В частности, ракет Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

Известно, что число погибших в результате массированных атак Российской Федерации по украинским городам составляет 11 человек.

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