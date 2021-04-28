Эпидемиолог, ведущий специалист Министерства здравоохранения Наталья Виноград заявила, что Украина еще не вышла из третьей волны пандемии коронавируса.
Об этом она сказала в интервью Радио НВ.
Предыдущая вспышка заболеваемости, по словам эксперта, связана с циркуляцией новых более заразных штаммов вируса.
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"Однозначно волна не пройдена, но есть тенденция к уменьшению интенсивности эпидемического процесса, ... за прошлую неделю она составляла 13% - это очень хороший показатель в целом по Украине. А если взять по западному региону, то около 20% - за исключением нескольких областей, пошла стабилизация... Что касается Центральной Украины, восточных территорий, там распространение новых штаммов началось позже. Преимущественно это и была основная причина стремительного роста, поскольку контагиозность этих штаммов примерно в 2,7−3,2 раза выше", - объяснила она, добавив, что прирост новых случаев заболевания был кратен степени заразности новых штаммов коронавируса.
Эпидемиолог прогнозирует, что ослабление карантина на майские праздники может привести к новому всплеску заболеваемости.
Накануне глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни COVID-19.
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