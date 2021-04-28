По словам эпидемиолога, ослабление карантина на майские праздники может закончиться новой вспышкой заболеваемости.

Эпидемиолог, ведущий специалист Министерства здравоохранения Наталья Виноград заявила, что Украина еще не вышла из третьей волны пандемии коронавируса.

Об этом она сказала в интервью Радио НВ.

Предыдущая вспышка заболеваемости, по словам эксперта, связана с циркуляцией новых более заразных штаммов вируса.

Читайте такжеЗеленский обсудил с главами церквей празднование Пасхи в условиях карантина

"Однозначно волна не пройдена, но есть тенденция к уменьшению интенсивности эпидемического процесса, ... за прошлую неделю она составляла 13% - это очень хороший показатель в целом по Украине. А если взять по западному региону, то около 20% - за исключением нескольких областей, пошла стабилизация... Что касается Центральной Украины, восточных территорий, там распространение новых штаммов началось позже. Преимущественно это и была основная причина стремительного роста, поскольку контагиозность этих штаммов примерно в 2,7−3,2 раза выше", - объяснила она, добавив, что прирост новых случаев заболевания был кратен степени заразности новых штаммов коронавируса.

Эпидемиолог прогнозирует, что ослабление карантина на майские праздники может привести к новому всплеску заболеваемости.

Накануне глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни COVID-19.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован