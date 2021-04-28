Шмыгаль подчеркнул, что при необходимости усиливать карантин могут городские власти.

Правительство не будет ужесточать карантин на Пасху и майские праздники, но усилит меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений.

Об этом в Telegram сообщил премьер Денис Шмыгаль.

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Он напомнил, что сразу три области уже покинули "красную зону" – Черновицкая, Львовская и Одесская. Еще несколько регионов в ближайшие недели, или даже дни смогут ослабить карантинные ограничения.

Шмыгаль подчеркнул, что при необходимости усиливать карантин могут городские власти.

"Правительство не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники. Но усилим меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений. Прежде всего речь идет о социальной дистанции и масочном режиме", – написал он.

Пасха в условиях карантина

Пасху в 2021 году в Украине православные христиане празднуют 2 мая.

Глава Минздрава Максим Степанов ожидает роста количества заболевших коронавирусом после церковных праздников. Учитывая стабильно высокую заболеваемость, министр посоветовал гражданам не идти в храм святить пасху.

Слова Степанова поддержал и митрополит Епифаний. Он отметил, что прихожанам из групп риска лучше всего проследить за Пасхальной мессой онлайн из дома.

Храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы оградить верующих во времена пандемии. В частности, планируется массовое освящение куличей на хлебокомбинатах.

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Автор: Яна Ставская