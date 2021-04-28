Правительство не будет ужесточать карантин на Пасху и майские праздники, но усилит меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений.
Об этом в Telegram сообщил премьер Денис Шмыгаль.
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Он напомнил, что сразу три области уже покинули "красную зону" – Черновицкая, Львовская и Одесская. Еще несколько регионов в ближайшие недели, или даже дни смогут ослабить карантинные ограничения.
Шмыгаль подчеркнул, что при необходимости усиливать карантин могут городские власти.
"Правительство не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники. Но усилим меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений. Прежде всего речь идет о социальной дистанции и масочном режиме", – написал он.
Пасха в условиях карантина
- Пасху в 2021 году в Украине православные христиане празднуют 2 мая.
- Глава Минздрава Максим Степанов ожидает роста количества заболевших коронавирусом после церковных праздников. Учитывая стабильно высокую заболеваемость, министр посоветовал гражданам не идти в храм святить пасху.
- Слова Степанова поддержал и митрополит Епифаний. Он отметил, что прихожанам из групп риска лучше всего проследить за Пасхальной мессой онлайн из дома.
- Храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы оградить верующих во времена пандемии. В частности, планируется массовое освящение куличей на хлебокомбинатах.
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