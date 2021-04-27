По словам министра, уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях и в Киеве, а уровень госпитализации и загруженности коек с кислородом превышает нормы только в Донецкой области.

Украина начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни COVID-19. Сейчас в "красной" зоне карантинных ограничений 10 областей, следующим из нее выйдет Киев.

Читайте такжеСтало известно, какие ограничения будут действовать в Киеве после его выхода из "красной" зоныКак передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня можно констатировать, что наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни", - сообщил он.

По данным Минздрава, на прошлой неделе COVID-19 заболели на 15 тыс. украинцев меньше (77 тыс.), чем на позапрошлом (около 92 тыс.), А количество госпитализированных уменьшилось почти на 3,4 тыс. "Все эти цифры говорят о том , что ситуация стабилизируется. Мы действительно прошли этот сверхтяжелый период третьей волны", - отметил министр.

По его словам, уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях и в Киеве, а уровень госпитализации и загруженности коек с кислородом превышает нормы только в Донецкой области (69%). "Остальные области демонстрируют устойчивую тенденцию к уменьшению уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом. Общее количество занятых коек в Украине составляет 52%", - рассказал Степанов.

Он уверен, что к стабилизации ситуации привели карантинные ограничения, введенные властями.

"Ситуация, с одной стороны, стабилизируется, но мы не можем расслабляться - впереди длительные выходные ... Я прошу граждан максимально воздержаться от увеличения контактов, избегать скоплений, носить маски и соблюдать личную гигиену. По возможности отложите, пожалуйста, ваши поездки к друзьям и родственникам, отмечайте большой праздник в узком семейном кругу", - призвал глава Минздрава.

Кроме этого, Степанов отметил, что вскоре из "красной" зоны карантинных ограничений выйдет Киев. Он сказал, что у столицы нет превышения критериев и маркеров, установленных Минздравом. По его словам, в "красной" зоне карантинных ограничений сейчас находится десять областей, следующим из нее выйдет Киев.

По его словам, в "оранжевой" зоне сейчас находятся девять областей, а в желтой - шесть.

"Следующим регионом, который будет переведен из "красного" уровня в "желтый", станет Киев. По всем показателям город не имеет превышения критериев и маркеров", - сообщил министр.

По словам Степанова, Минздрав уже обратился в комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для того, чтобы провести заседание и вывести Киев из "красной" зоны эпидемической опасности.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи