По словам Лисового, в ведомстве хотят восстановить доступ к очному образованию для как можно большего количества детей.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой прокомментировал планы ведомства вернуть к очному обучению половину из 600 тыс. учеников, которые по состоянию на конец учебного года учились дистанционно, а также объяснил детали проекта приказа № 850 об изменениях в правилах дистанционного обучения, над которым работают в правительстве.

В эфире телемарафона он рассказал, почему сейчас целесообразно выводить детей в школах именно на очное обучение.

"Сегодня мы имеем колоссальные образовательные потери. Многие из тех, кто интересуется образованием, слышали этот термин, а кто не слышал, прокомментирую это так. Ребенок в восьмом классе обладает академическими знаниями на уровне шестого класса", - отметил Лисовой.

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По словам министра, если до войны в украинском обществе существовала фактически одна категория детей, которые учатся в школе, то сегодня она разорвана на совершенно разные группы:

дети в вынужденной миграции за рубежом;

внутренне перемещенные, выехавшие с оккупированных или прифронтовых территорий внутри страны;

те, которые находятся на прифронтовых территориях;

и самая сложная категория - дети, которые находятся на временно оккупированных.

Для каждой из этих групп детей нужно создавать специальные условия обучения.

"Поэтому, мы нашу политику и тот приказ (проект приказа № 850, - УНИАН) разработали для того, чтобы профилизировать образование для каждой из этих категорий и сделать его максимально качественным. Преодолеть образовательные потери и другие потери. Потому что есть потери в психоэмоциональном развитии детей, в формировании волевых качеств, потери в здоровье из-за длительного пребывания без физической активности в онлайн-образовании. Много плохих вещей, которые отразятся на успешности наших граждан в будущем",- подчеркнул Лисовой

Он отметил, когда речь идет о том, что большее количество детей должно выйти на офлайн-обучение, это конечно предполагает создание дополнительных условий безопасности для учащихся. Например, на прифронтовых территориях политика правительства реализуется непосредственно в строительстве мощных укрытий по всем стандартам и требованиям государственных строительных норм, чтобы в них непосредственно можно было организовывать и образовательный процесс в очном или смешанном формате. Также предусмотрена программа обеспечения необходимыми гаджетами для онлайн-образования тех категорий детей, которые не смогут выйти по определенным причинам на очное обучение.

"И к этому добавляются определенные организационные процессы, которые регулируются упомянутым приказом. Это профилирование исключительно онлайн школы на образовательный процесс, организованный для детей за рубежом, на образовательный процесс для детей на временно оккупированных территориях. Безусловно, мы понимаем, что есть категория детей, которая не выйдет на офлайн-обучение ни при каких обстоятельствах в силу объективных и субъективных причин. Для этой категории мы конечно предусматриваем сохранение онлайн - образования. Но, оно должно быть качественным, со всеми цифровыми образовательными инструментами и с системой контроля образовательных знаний",- сказал Лисовой.

Министр объяснил, что означают эти новации для учителей, которые работают с детьми дистанционно.

"На самом деле, этот вопрос возник в связи с тем, что наш приказ № 850 в своем проекте обсуждался отдельно от других нормативных актов, которые мы принимаем сегодня для урегулирования этой проблемы. И приказ регулирует только формы образования. Исходя из моделирования по этому приказу, часть учителей могла потерять свою нагрузку. И она потеряет свою нагрузку", - отметил Лисовой.

Он добавил, что речь не идет об увольнении этих учителей, они будут переориентированы на другие направления работы.

"Мы этих учителей всех привлечем к другим видам образования. То есть, нам нужно будет организовывать образование для различных категорий учащихся. Например, образование детей за рубежом, для которых надо дать исключительно украиноведческий компонент. Мы понимаем, что мы будем деоккупировать территории, готовимся к этому и заинтересованы в том, чтобы сохранить всех без исключения учителей. Поэтому, создан кадровый резерв учителей и принято политическое решение о сохранении для них заработной платы", - сказал Лисовой.

Учебный процесс в Украине

Как сообщал УНИАН, Кабмин определил началом нового 2024/2025 учебного года в общей средней школе понедельник, 2 сентября, а завершение 30 июня 2025 года. Во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль информировал, что областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации с безопасностью на той или иной территории.

Министерство образования и науки Украины работает над проектом приказа № 850 "Об утверждении Порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине". Как отмечается на сайте ведомства, это должно стать одним из инструментов для возвращения детей к очному обучению.

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