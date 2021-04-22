Сейчас этот билет работает на маршруте 16-А.

Мариуполь стал первым городом в Украине, который внедрил электронный билет в муниципальном транспорте в рамках государственного проекта Smart Ticket. Билет заработал на 10 муниципальных автобусах маршрута №16-А.

Преимущества нового сервиса оценил мэр Вадим Бойченко.

Пока только на одном маршруте установили валидаторы - устройства, позволяющие оплачивать проезд с помощью банковских карт, мобильных телефонов и смарт-часов. В планах - масштабировать проект на весь транспорт.

По словам мэра города Вадима Бойченко, за шесть лет Мариуполю удалось сформировать новую транспортную модель. Был полностью обновлен автобусный, трамвайный и троллейбусный парк МТТУ. Благодаря этому, сегодня более 80% перевозок осуществляется муниципальным транспортом.

«Это все результат системных действий, направленных на развитие города. Формирование четкой стратегии развития, эффективное управление бюджетом, открытость и прозрачность - главные составляющие. Они позволили нам привлечь инвестиции от крупнейших международных финансовых институтов и реализовать масштабные проекты», - подчеркнул мэр.

Вадим Бойченко подчеркнул, что внедрение электронного билета - еще один шаг на пути создания европейских условий в городском транспорте Мариуполя.

«Мы благодарны Министерству инфраструктуры, позволили реализовать пилотный проект Мариуполю. Он позволит предприятию эффективно и прозрачно управлять денежным потоком. Но самое важное - жителям быстро, удобно и комфортно оплачивать проезд», - заявил городской голова.

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Автор: Иван Бойко