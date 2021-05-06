Конференция «Территориальная оборона как инструмент противодействия российской агрессии» состоялась в Мариуполе с участием военных, представителей органов центральной и местной власти, общественных организаций и экспертов по вопросам безопасности.

«Во время обороны Мариуполя в 2014 году были задействованы местные жители и инженерная техника для обустройства блиндажей, окопов, но это все имело ситуативный характер. К обороне нужно быть готовым постоянно, ее нужно постоянно наращивать», – сказал один из участников конференции, командир ОЗСП «Азов» Денис Прокопенко. Напомним, что именно «Азов» вместе с другими подразделениями освободил этот город от российских боевиков 13 июня 2014 года.

По словам Прокопенко, уровень подготовки населения «оставляет желать лучшего». В первую очередь из-за нехватки материально-технических средств, финансирования, а также штатных инструкторов.

Важную роль в формировании теробороны сегодня могут сыграть региональные штабы обороны, предназначенные для подготовки и координации патриотических сил. Об этом заявил член Высшего совета Национального Корпуса и ветеран российско-украинской войны Владислав Соболевский.

«Штабов обороны сейчас создано шесть. Для меня важным звоночком является, что самые первые штабы появились в Харькове и Одессе, в городах, где мы всегда видели, определенное присутствие пророссийских сил. Надеюсь, что такой штаб скоро появится в Мариуполе, в городе, который важнейший для нашего государства, который мы не отпустили в 14-м и не должны отпустить в 21-м, который будем оборонять, в том числе силами «Азова», Национальной гвардии, полиции, всех, кто сегодня есть в Мариуполе до конца», - сказал Соболевский

Организаторами конференции стал Институт национального развития, Общество ветеранов АТО Донецкой области и ОО «Меч украинской нации».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко