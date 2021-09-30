По требованию членов мониторинговой группы зарешеченные двери были демонтированы.

В Кривом Роге пациентов психоневрологического интерната закрывали на замок в комнате с телевизором.

Об этом сообщает пресс-служба секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека по результатам визита в "Криворожский психоневрологический интернат" Днепропетровского областного совета.

В день визита в заведении находилось 312 подопечных (307 мужчин и 5 женщин), из которых 68 являются недееспособными.

Установлено, что подопечным, которые проживают в комнатах четырех жилых корпусов интерната, не организовывали содержательного досуга, кроме просмотра телевизора.

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"На время визита 40 человек были в помещении для дневного пребывания, оборудованного скамьями и диванами, где обеспечена возможность просмотра телепередач. По словам подопечных, их постоянно закрывают в этом помещении на навесной замок зарешеченных дверей", - говорится в сообщении.

По требованию членов мониторинговой группы зарешеченные двери были демонтированы.

Напомним, в Березковском учебно-воспитательном комплексе "Общеобразовательная школа-интернат - лицей I-III ступеней" девушке сделали принудительный аборт.

Сообщалось, что руководство интерната без предупреждения службы по делам детей давило на воспитанницу учреждения, которая хотела сохранить ребенка. В течение нескольких дней в изоляторе вместе с врачами ее кормили абортивными препаратами.

В полиции начали расследование по факту принудительного аборта.

Автор: Денис Прядко